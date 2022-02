Quase 8,9 milhões de pessoas com vacinação completa contra a Covid-19 em Portugal

Reforço já foi também administrado a 621.750 idosos com 80 ou mais anos, que representam 94% deste escalão etário.

Quase 8,9 milhões de pessoas em Portugal têm atualmente a vacinação primária completa contra a covid-19, depois de no domingo terem sido administradas 1.055 vacinas, informou esta segunda-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim diário da DGS, que coloca o total de pessoas com vacinação primária completa em 8.893.104, no domingo foram igualmente vacinadas 20.526 pessoas com a dose de reforço da imunização contra o coronavírus SARS-CoV-2, elevando o total para 5.847.455.

O reforço já foi também administrado a 621.750 idosos com 80 ou mais anos, que representam 94% deste escalão etário, assim como a 933.458 pessoas entre os 70 e os 79 anos (97%).

De acordo com os dados esta segunda-feira divulgados, 1.138.203 pessoas entre os 60 e 69 anos (91%), 1.126.081 entre os 50 e 59 anos (80%), 960.474 entre os 40 e 49 anos (65%), 568.490 entre os 30 e 39 anos (38%) e 499.061 entre os 18 e os 29 anos (40%) também já receberam a dose de reforço.

Com a vacinação primária completa estão agora 83.771 (mais 80) crianças entre os cinco e os 11 anos e 329.996 (mais 38) já receberam a primeira dose, indica a DGS.

O boletim divulgado esta segunda-feira pela DGS indica ainda que 2.594.563 pessoas, mais 294 que no domingo, já tomaram a vacina contra a gripe sazonal.

A covid-19 provocou pelo menos 5.884.689 milhões de mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 20.866 pessoas e foram contabilizados 3.193.178 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.