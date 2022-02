Bolsas europeias em baixa devido ao aumento das tensões na Ucrânia

Reconhecimento da independência das repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk contribuiu para a descida.

As principais bolsas europeias negociavam esta terça-feira em baixa, devido ao aumento das tensões na Ucrânia, depois de Moscovo ter reconhecido a independência das repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk e ter enviado tropas para a zona.

Cerca das 9h05 em Lisboa, o EuroStoxx 600 recuava 0,70% para 451,53 pontos.





As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,37%, 0,71% e 1,12%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,70% e 1,12%, respetivamente.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 09h05 o principal índice, o PSI20, a recuar 0,23% para 5.480,11 pontos.

Os mercados europeus acusavam esta terça-feira a escalada das tensões no conflito da Ucrânia, agravadas depois de a Rússia ter reconhecido a soberania das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk e ter mandado tropas para estes territórios.

A decisão da Rússia foi rejeitada e condenada pelos principais atores internacionais envolvidos nesta crise em apoio à Ucrânia, como os EUA, a Nato e a União Europeia.

Os receios dos investidores de uma intervenção militar na Ucrânia também afetaram as bolsas asiáticas, bem como a da Rússia, que regista fortes perdas, com os principais índices, o MOEX e o RTS a caírem 7% e 6%, respetivamente.

A preocupação com o aumento das tensões também se fazia sentir no mercado de matérias-primas, com o petróleo Brent a subir 2,44% para 97,7 dólares o barril, novo máximo desde 2014.

As criptomoedas também estavam a ser afetadas, com a Bitcoin a cair 6,7%.

Além da crise na Ucrânia, os investidores estão esta terça-feira pendentes da publicação de vários indicadores macroeconómicos, como o indicador do ifo da confiança empresarial na Alemanha e o indicador de confiança do consumidor nos EUA do Conference Board.

A bolsa de Nova Iorque esteve fechada na segunda-feira devido ao feriado nacional dos EUA de o Dia do Presidente, depois de ter terminado em baixa na sexta-feira, com o Dow Jones a descer 0,68% para 34.079,18 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 1,23% para 13.546,07 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1316 dólares, contra 1,1336 dólares na segunda-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em abril abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 98,42 dólares, novo máximo desde 2014, contra 95,39 dólares na segunda-feira.