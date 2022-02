Duna destruída por trator em Viana do Castelo

Associação Portuguesa do Ambiente está a investigar o caso.

Um trator destruiu uma duna em Viana do Castelo, na zona de Cabedelo. O condutor do trator, que estaria a fazer uma limpeza ao terreno, garantiu que recebeu autorização para o efeito mas a utilização do veículo agrícola é proibida naquela zona, tendo em conta que se trata de uma reserva ecológica.