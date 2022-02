Detido homem que matou sem-abrigo português em Espanha

Na origem do crime terá estado uma discussão entre os dois homens.

A Polícia Nacional Espanhola deteve um homem de 53 anos por ter esfaqueado o colega de quarto, de nacionalidade portuguesa, até à morte, na noite desta segunda-feira, num centro de acolhimento gratuito para pessoas sem-abrigo e em situações de exclusão social. Na origem do crime terá estado uma discussão entre os dois homens.

A vítima, de 54 anos, foi encontrada no interior do quarto com múltiplas facadas nos braços e no peito, segundo informações divulgadas por um porta-voz das autoridades à

