Lula mantém a liderança mas Bolsonaro recupera terreno na corrida para as presidenciais de outubro

A mais recente sondagem divulgada no Brasil sobre a corrida às presidenciais de outubro trouxe uma novidade: uma recuperação do atual presidente, Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, PL, em relação à desvantagem para o seu maior adversário, o ex-presidente Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, PT, que, no entanto, continua na liderança. Além da subida de Bolsonaro, Lula caiu ligeiramente mas ainda mantém uma vantagem confortável.

Segundo a sondagem, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte, CNT, e realizada pelo Instituto MDA, Lula da Silva manteve-se na liderança da corrida, que ocupa desde o primeiro levantamento sobre a disputa, ostentando 42,2% das intenções de Voto. Na sondagem anterior, de dezembro, o antigo presidente tinha 42,8%, ou seja, caiu 0,6%, por enquanto nada que o preocupe mas é uma queda que acende um alerta no PT.

á Jair Bolsonaro surgiu nesta nova sondagem com 28% das intenções de voto, um aumento de 2,4 pontos em relação ao levantamento divulgado em dezembro. Nessa altura, o presidente surgia com 25,6%, ou seja, em cerca de dois meses reduziu a diferença para o seu adversário dos 17,2%, no final de 2021, para 14,2% agora.

Analistas avaliam que a redução da diferença conseguida por Bolsonaro é normal, já era estimada, e espera-se que cresça ainda mais, pois o chefe de Estado está há meses em campanha, viajando por todo o país para inaugurar obras, algumas iniciadas até pelo adversário anos atrás, enquanto Lula se tem mantido discreto, preferindo reuniões de bastidor e fazendo alianças estado a estado. Mas fontes do Partido dos Trabalhadores avançaram que o partido vai monitorizar ainda mais de perto as próximas sondagens e que poderá mudar a estratégia de forma a fazer Lula aparecer muito mais nos media e ser mais incisivo para não perder ainda mais terreno para Bolsonaro.

A seguir a Lula e Bolsonaro, surgem nesta sondagem os três principais candidatos da chamada terceira via, o ex-ministro Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista, PDT, o ex-juiz e também ex-ministro Sérgio Moro, do Partido Podemos, que cai mais a cada novo levantamento, e o atual governador do estado de São Paulo, João Doria, do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Ciro aparece em terceiro lugar, com 6,7%, seguido por Moro, com 6,4%, e por Doria, que ostenta tímidos 1,8%. (FIM).