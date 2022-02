Homem armado faz reféns na loja Apple de Amesterdão. Veja as imagens

Polícia monta forte dispositivo de segurança em volta do estabelecimento.

BREAKING NEWS: Hostage situation at Apple Store in Amsterdampic.twitter.com/EthFuD5LDE — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 22, 2022

Um homem armado está a fazer reféns na loja Apple de Amesterdão ao final da tarde desta terça-feira. De acordo com o diário Telegraaf, um forte dispositivo policial estabeleceu um perímetro de segurança na zona do estabelecimento localizado no coração daquela cidade dos Países Baixos.De acordo com a agência Reuters, a tomada de reféns terá decorrido depois de uma tentativa de assalto àquela loja de tecnologia.Em atualizção