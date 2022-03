Negócio com irmão da presidente da Comunidade de Madrid investigado

A Procuradoria Anticorrupção espanhola vai investigar o contrato de 1,5 milhões de euros através do qual o irmão da presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recebeu um pagamento de 55 850 euros, e que foi denunciado pelo líder do PP, Pablo Casado, como possível tráfico de influências, espoletando a grave crise interna que abala o Partido Popular.





A investigação, que foi aberta na sequência de queixas apresentadas na semana passada pelos partidos Más Madrid, PSOE e Unidas Podemos, que constituem a oposição na Assembleia Regional de Madrid, não visa, para já, a própria Isabel Díaz Ayuso. Antes pretende esclarecer qual foi ao certo o papel do seu irmão, Tomás Ayuso, na transação, que foi adjudicada por ajuste direto pela Comunidade de Madrid à empresa Priviet Sportive, propriedade de um amigo de longa data da família Ayuso. O contrato, no valor de 1,5 milhões de euros, foi feito no início da pandemia, em 2020, e visava a aquisição de 250 mil máscaras. Segundo os esclarecimentos prestados por Isabel Ayuso na semana passada, o irmão, que trabalha há duas décadas na área da saúde, ajudou a Priviet Sportive a adquirir as máscaras na China e a organizar o seu transporte para Madrid, trabalho pelo qual recebeu um pagamento de 55 850 euros. "Foi um pagamento por um trabalho realizado e não uma comissão por intermediação", garantiu a presidente da Comunidade de Madrid.

A verba referida por Ayuso é substancialmente inferior àquela que Pablo Casado denunciou na semana passada, a qual rondava os 300 mil euros. Casado chegou a falar num possível crime de tráfico de influências, mas acabou por recuar inesperadamente e aceitar as explicações dadas por Ayuso. Internamente, o líder do PP saiu muito mal do braço de ferro público com Ayuso e enfrenta agora fortes pressões para se demitir. A opinião geral é que os seus dias à frente do PP estão contados.PERFILMadrid no coraçãoFormada em Jornalismo, Isabel Díaz Ayuso, de 43 anos, trabalhou em vários órgãos de comunicação espanhóis e estrangeiros antes de entrar na política em 2005 através das Novas Gerações, o órgão de juventude do PP, na altura presidido por Pablo Casado. Foi candidata à Assembleia de Madrid em 2011 e, apesar de não ter sido eleita, acabou, meses depois, por substituir outra deputada. Foi escolhida por Casado para liderar o partido nas Regionais de 2019, que perdeu para o PSOE. Dois anos depois seria eleita presidente regional com uma maioria histórica. Apontada a voos mais altos, diz sempre que o seu futuro está em Madrid.Casado procura "saída digna" entre demissõesPablo Casado cedeu esta terça-feira às pressões internas e anunciou que vai marcar um Congresso extraordinária para discutir a questão da liderança. O recuo ocorreu horas depois de o líder do PP ter admitido em privado que procurava uma "saída digna" na sequência da demissão de vários colaboradores diretos e do ultimato dos barões do partido para se demitir.