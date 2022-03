Semana Santa de Braga volta e ressuscita turismo

As cautelas quanto à pandemia de Covid-19 não serão esquecidas, mas já não impedirão a realização da Semana Santa de Braga com milhares de pessoas nas ruas. Dois anos após o interregno, a celebração pascal volta a encher de turistas a ‘Roma portuguesa’, que espera voltar a lotar não só as ruas, mas também os hotéis da cidade.





Avelino Amorim, presidente da Comissão da Semana Santa de Braga disse esta terça-feira, durante a apresentação do programa que as pessoas "não mostram receio", mas antes grande curiosidade pelo programa que está a ser preparado. Seis procissões, três concertos e sete exposições destacam-se num plano muito mais vasto que, este ano, inclui um concurso de desenho destinado às crianças das escolas básicas do concelho, com o tema ‘A Semana Santa de Braga’ e que pretende envolver os mais novos no espírito do evento.

O regresso do público às celebrações da Semana Santa, que nos últimos dois anos aconteceram apenas em formato digital, é também uma boa notícia para os comerciantes e para os promotores turísticos da cidade, que esperam uma ocupação hoteleira perto dos cem por cento, à semelhança do que já aconteceu em 2019. Grande enchentes são esperadas sobretudo nos dias em que se realizam as três principais procissões – a da Burrinha, do Ecce Homo e o Enterro do Senhor -, a 13, 14 e 15 de abril.