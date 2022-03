Rui Costa aperta mão a Pinto da Costa

O aperto de mão entre Rui Costa (Benfica) e Pinto da Costa (FC Porto) marcou esta terça-feira a Cimeira de Presidentes da Liga que decorreu no Centro de Congressos do Porto, no qual Frederico Varandas (Sporting) foi o último a chegar.





O encontro, que contou com a presença de 33 sociedades desportivas (de clubes participantes na Liga e II Liga), realizou-se após a apresentação do projeto da nova sede da Liga Portugal (ver caixa).

O presidente da Liga, Pedro Proença, foi questionado sobre a troca de acusações entre Frederico Varandas e Pinto da Costa após o clássico do Dragão, mas fugiu ao tema: "Aqui discutem-se questões estruturais e ou questões que dizem respeito ao coletivo e não ao individual."No primeiro ponto da ordem de trabalhos esteve a vontade dos clubes em anteciparem para 2023/24 a centralização dos direitos televisivos da Liga, apesar do decreto-lei do ano passado estipular 2028 como data-limite e 2025 para a apresentação do modelo de negócio. No 2º ponto, relacionado com o Programa Centralizado de Financiamento aos Clubes, foi estipulada uma linha de crédito de 100 milhões de euros.NOVA SEDE VAI CUSTAR 18 M €"Aqui nasce o futuro. Este dia vai ficar na História. Plantámos hoje o futuro do futebol profissional em Portugal e todas as suas ramificações. Será a casa da nossa indústria, que queremos melhorar", disse Pedro Proença, presidente da Liga, sobre a nova sede, cuja primeira pedra foi lançada esta terça-feira no Porto. A obra na freguesia de Ramalde tem oito pisos e está orçada em 18 milhões de euros. A inauguração será em 2023.