Ministério Público apreende recheio de casas de Manuel Pinho

Manuel Pinho está em prisão preventiva na casa de Braga.

O Ministério Público apreendeu esta quarta-feira o recheio de várias casas do ex-ministro da economia, Manuel Pinho, no âmbito do processo EDP. Manuel Pinho é arguido no processo devido a suspeitas de corrupção ativa.

Entre as casas que foram alvo de apreensão estão moradias no Algarve e em Braga. A casa do Algarve foi o local onde o ex-ministro cumpriu prisão domiciliária.