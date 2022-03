Pedro Sánchez garante que não antecipa eleições apesar da crise no PP

Primeiro-ministro espanhol disse que "este é um governo com sentido de Estado".

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, garantiu esta quarta-feira que não vai marcar eleições legislativas antecipadas, apesar da atual crise no Partido Popular, o maior da oposição, que está num processo de escolha de um novo líder.

No debate parlamentar semanal que hoje teve lugar no Congresso dos Deputados, Pedro Sánchez desejou ao líder do Partido Popular (PP, direita), Pablo Casado, "o melhor para si próprio".





Depois de um breve discurso de Pablo Casado, que soou a despedida do hemiciclo e antes deste abandonar a câmara, o chefe do Governo disse que "este é um governo com sentido de Estado" e que não haverá eleições antecipadas.