Carlos Moedas a favor das filmagens da Netflix: "Lisboa não pode recusar"

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa manifestou-se esta terça-feira, nas suas redes sociais, sobre as filmagens da Netflix em Lisboa, previstas para o final de junho e início de julho. "

Ter grandes organizações internacionais interessadas em projetar a nossa essência é uma oportunidade que Lisboa não pode recusar", diz Carlos Moedas.

Temos que voltar a fazer de Lisboa a grande referência europeia e uma verdadeira cidade do Mundo. Mantendo a nossa essência, a nossa identidade que tanto nos diferencia de outras cidades. pic.twitter.com/KY2VVJFiAp

A polémica foi lançada pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, autarquia onde vão acontecer as filmagens, que se mostrou insatisfeita. "Isto é transformar a freguesia num estúdio cinematográfico, portanto não é isso que eu quero aqui para este território e para esta freguesia", referiu o presidente Miguel Coelho, que está contra a produção."São filmagens noturnas que implicam fecho de quarteirões, de ruas inteiras, alterações de tráfego, que implicam ruído, cenas de tiros, carros a bater, perseguições de motos em escadas, que achamos muito difícil de concretizar [...], até pelo mau exemplo que darão às pessoas, portanto estamos preocupados", acrescentou.Para esta produção está ainda prevista a utilização de "efeitos de fogo, armas de fogo, colisões entre automóveis, perseguições com automóveis e motociclos, perseguições de motociclos pelas escadas e escadinhas dos bairros", pode ler-se num comunicado divulgado pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior no site oficial.