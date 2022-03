Governo angolano preocupado com incumprimento de 24,5 milhões de euros de prestações em privatizações

Vera Daves de Sousa diz que o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado está a acompanhar a situação "milimetricamente".

A ministra das Finanças de Angola mostrou-se hoje preocupada, em Luanda, com o incumprimento de sujeitos que adquiriram ativos do Estado a prestações, com cerca de 14,1 mil milhões de kwanzas (24,5 milhões de euros) em falta.

Vera Daves de Sousa, em entrevista à rádio pública angolana, disse que o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado (IGAPE) está a acompanhar a situação "milimetricamente" e vai propor aos órgãos competentes sobre qual será o posicionamento caso se mantenham esses incumprimentos.





"Temos uma performance que diria positiva, 52% de implementação. Já temos 73 ativos vendidos, temos um encaixe financeiro de facto de cerca de 73 mil milhões de kwanzas (127,1 milhões de euros) e depois temos também encaixe valorado em ativos e que fazem parte do balanço de instituições do Estado ou do próprio Estado", referiu.