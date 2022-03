Mulher piloto torna-se heroína depois de aterrar avião durante tempestade Eunice

Natural do Quénia, Ruth Karauri estava ao comando do Boeing 787.

Ruth Karauri, piloto da Kenyan Airways, alcançou a fama depois de aterrar no aeroporto de Londres Heathrow, com ventos de 130 km/h provocados pela tempestade Eunice.

A mulher, natural do Quénia, estava ao comando do avião Boeing 787.





Com o aeroporto a ser fustigado pelos ventos fortes, muitos pilotos viram-se forçados a abortar as tentativas de aterragem, mas Ruth Karauri conseguiu trazer o avião em segurança para a pista apesar das condições meteorológicas.

A aterragem foi filmada pelo canal de Youtube Big Jet TV, onde milhares de pessoas assistiram ao vivo, tornando-se rapidamente viral.



"Utilizamos todos os nossos conhecimentos e competências de formação que conseguimos aprender ao longo dos anos na Kenya Airways e lidamos com a aprendizagem de forma especializada", conta Ruth Karauri ao jornal Daily Mail Online.

A piloto recebeu felicitações da alta comissária britânica Jane Mariott e do governador do Banco Central do Quénia, Patrick Njoroge.