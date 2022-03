Ministra da Saúde adianta que centros de vacinação vão ser desativados

Marta Temido condenou agressões a profissionais de saúde.

A ministra da Saúde, Marta Temido, adiantou esta quarta-feira que as autoridades de saúde estão a ponderar a redução do isolamento no caso de infeção por Covid-19, assim como o fim das máscaras nas escolas.

Marta Temido adiantou aos jornalistas que os centros de vacinação contra a Covid-19 vão ser progressivamente desativados, começando a deixar de existir já a partir "da próxima semana".