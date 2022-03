Procissão de velas em Fátima vai pedir paz na Ucrânia

Iniciativa está marcada para as 18h00 do próximo domingo.

O percurso entre a Igreja Paroquial de Fátima e os Valinhos vai ser palco, no domingo, de uma procissão de velas pela paz na Ucrânia, em resposta aos apelos do papa e do administrador apostólico de Leiria-Fátima.

A iniciativa, marcada para as 18h00, é de um "grupo de amigos da Paróquia de Fátima que habitualmente se junta para conviver e para rezar", segundo uma nota hoje divulgada, que dá conta que o final da procissão acontecerá nos Valinhos, junto do monumento evocativo da quarta Aparição de Nossa Senhora em 1917.





Na nota, é indicado que "a ação de oração junta-se a muitas outras um pouco por todo o mundo".