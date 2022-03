Residentes de Kiev em pânico com o ataque russo à Ucrânia

Filas de carros ilustram o cenário trágico de horror que se vive. Várias pessoas tentam fugir da capital.

As várias explosões que se fizeram sentir esta madrugada na capital da Ucrânia, e o som das sirenes antiaéreas que anunciavam o começo da invasão russa ao país, causaram o pânico aos residentes de Kiev. Um mar de pessoas tenta agora abandonar o quanto antes a cidade.

Nas estradas de Kiev, uma fila interminável de carros espera agora poder avançar na tentativa de chegar a locais mais seguros. Muitos são os que estão a caminho da fronteira com a Eslovénia, numa tentativa 'desesperada' para deixar a Ucrânia.





Um jornalista correspondente daAl Jazeera relatou que às 05:00 horas locais sentiu que a unidade hoteleira, onde estava instalado, começou a tremer intensivamente devido às explosões russas. "As explosões foram no centro da cidade. O céu ficou em tons laranja e vermelho 15 segundos após ter ouvido a explosão que estava a alguma distância", disse o repórter.

Ainda segundo informações partilhadas por Andrew Simmons, inicialmente as pessoas ficaram em pânico e começaram a correr para diferentes locais, conscientes de que se tratava do início da guerra.



As autoridades locais pedem aos residentes de Kiev para permanecerem nas suas casas.