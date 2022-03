Conselho de Defesa Nacional dá parecer favorável ao envio de tropas para a Roménia

Reunião extraordinária decorreu esta quinta-feira.

O Conselho Superior de Defesa Nacional reuniu esta quinta-feira em sessão extraordinária, com o objetivo de analisar a situação na Ucrânia e eventual participação de Forças Nacionais no âmbito da NATO.

Assim, o Conselho deu "parecer favorável às propostas do Governo para a participação das Forças Armadas Portuguesas no âmbito da NATO". As medidas são:



1. Ativação da Very high readiness Joint Task Force (VJTF) e das Initial Follow-On Forces Group (IFFG) para eventual empenhamento nos planos de Resposta Graduada da NATO,

2. Eventual antecipação do segundo para o primeiro semestre de projeção de uma companhia do Exército para a Roménia.