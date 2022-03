Fogo na avenida Paulista interdita principal artéria de São Paulo, no Brasil

Um incêndio deflagrou num prédio junto

à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na

Avenida Paulista

, na região central de São Paulo, no Brasil. no início da tarde desta quinta-feira.No local estão dez equipas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para combater o fogo e ajudar na evacuação do prédio, avançou o G1.

A densa coluna de fumo é vísivel até de bairros vizinhos.Até ao momento não há vítimas a registar.