Preço dos livros sobe mas vende-se mais

Uma boa notícia, sobretudo tendo em conta que 2021 continuou a ser um ano afetado pela crise da pandemia da Covid-19, e que o preço dos livros sofreu um aumento na ordem dos 4,2%. Cada exemplar custa agora, em média, 12,98 euros.

No que diz respeito aos géneros, as categorias de Ficção Infantil e Juvenil e a Literatura dominam as vendas, registando um aumento de 23,6% e 22,3%, respetivamente. O relatório revela ainda que a Banda Desenhada, Manga e Ilustração registou o maior aumento percentual (73%) no montante de vendas. Os livros de turismo registaram uma quebra de 10%.Em 2021, foram editados 10 700 livros no nosso país, mais do que em 2020 (8500). Raul Minh’Alma foi o autor mais lido (vendeu 96 mil unidades no conjunto da sua obra), mas o título mais comercializado pertence ao jornalista José Rodrigues dos Santos: ‘O Jardim dos Animais com Alma’ (60 mil unidades).