Construtora Soares da Costa sem rasto

Empresa continua desaparecida e conta com dívidas de 700 milhões.

A antiga construtora Soares da Costa continua desaparecida em Portugal, quatro anos após ter conseguido aprovar um processo de recuperação (PER), no qual obteve um perdão de dívida de 50%, avançou o ‘Jornal de Negócios’.

"Entre salários e indemnizações", aquela que foi outrora a maior construtora portuguesa continua a dever "mais de 60 milhões de euros a mais de 600 trabalhadores", revelou Albano Ribeiro, presidente do Sindicato da Construção.



A empresa está há vários anos no "corredor da morte", mas a declaração de falência nunca foi oficialmente declarada, tendo vindo a acumular em tribunal dezenas de pedidos de insolvência, ao longo dos últimos quatro anos. Continua, no entanto, em atividade com o respaldo de um Processo Especial de Revitalização, homologado a 12 de fevereiro de 2018, que nunca foi cumprido, revela o ‘Negócios’.



"A Soares da Costa não tem qualquer atividade em Portugal", afirmou o líder do sindicato. "O presidente da empresa, Joaquim Fitas, anda entre Angola e Moçambique, e até o coordenador da comissão de trabalhadores desapareceu". De entre os 1689 credores, só a dívida à Caixa Geral de Depósitos (170 milhões de euros) e ao BCP (110 milhões) era de 280 milhões de euros, em 2018, após o PER.