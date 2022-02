Dois feridos numa colisão entre três veículos em Santa Maria da Feira

Duas pessoas ficaram feridas, esta manhã de sexta-feira, na sequência de uma colisão entre três viaturas, uma delas um carro de uma escola de condução, em Santa Maria da Feira.

O alerta foi dado, cerca das 13h00, para os bombeiros de Lourosa, para um acidente rodoviário, na rua Grupo Musical Estrelas de Argoncilhe.

Além dos bombeiros de Lourosa, uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Gaia e a Cruz Vermelha de Sanguedo também estiveram no local.A GNR de Lourosa investiga as causas do acidente.