Português assaltado e agredido com trotinete no Rio de Janeiro

Crime foi filmado e o registo permite ver que durou mais de dois minutos e meio.

Um turista português foi barbaramente espancado e assaltado por um grupo de cinco ladrões, na zona de Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil. A vítima chegou até a ser agredida com uma trotinete elétrica, com todo o crime a ser filmado.

Segundo a imprensa local, o crime ocorreu na madrugada de quarta-feira. O turista começou por ser puxado pela roupa, atirado ao chão, e depois pontapeado e esmurrado com grande violência.





Imagens surpreendentes mostram o momento exato em que uma vítima é assaltada e espancada por um grupo de criminosos, na madrugada desta quarta-feira (23), no meio da Avenida Nossa Sra de Copacabana, esquina da Almirante Gonçalves, na Zona Sul do Rio.





O gang de ladrões, todos muito jovens, roubou todos os bens pessoais ao turista português. Com o intuito de atordoar a vítima, os ladrões atingem-na nas pernas e no tronco com uma trotinete elétrica.

O português veio a ser abandonado na via pública. Procurou assistência junto da polícia, que o encontrou desorientado e a roupa toda rasgada.

Teve de receber tratamento hospitalar.