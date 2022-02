Berardo vê ser-lhe revogada parte das medidas de coação aplicadas por Carlos Alexandre

Decisão tomada pelo Tribunal da Relação de Lisboa.

O Tribunal da relação de Lisboa decidiu levantar algumas das medidas de coação a que o empresário Joe Berardo estava sujeito, medidas essas que haviam sido decididas pelo juiz Carlos Alexandre.

No acórdão a que o Correio da Manhã teve acesso, é explicado que se mantém a caução de cinco milhões de euros e a proibição de Joe Berardo sair do país, salvo se tiver autorização expressa do tribunal.





Entre as medidas levantadas está a proibição de contactos com várias pessoas envolvidas no caso da CGD. Se anteriormente não podia falar com mais de 20 pessoas, agora Berardo passa apenas a não poder manter contacto com André Luiz Gomes, também ele arguido no processo.

O empresário passa também a poder voltar a frequentar as empresas de que é dono ou nas quais tem participações.



Berardo, considerado um dos grandes devedores do banco público, é suspeito de 13 crimes, incluindo burla qualificada, branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada e abuso de confiança, entre outros.