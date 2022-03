EUA aprovam apoio militar de emergência a Kiev

Memorando não esclarece quando é que o apoio militar poderá chegar à Ucrânia.

O Presidente dos Estados Unidos assinou, na sexta-feira, um memorando a autorizar o envio de até 350 milhões de dólares (310,5 milhões de euros) em apoio militar de emergência a Kiev.

Joe Biden autorizou o Departamento de Estado norte-americano a direcionar até 250 milhões de dólares (222 milhões de euros) em ajuda geral à Ucrânia e até 350 milhões de dólares (310,5 milhões de euros) em "itens e serviços de defesa", incluindo educação e treino militar.

No entanto, o memorando não esclarece quando é que o apoio militar poderá chegar à Ucrânia, atualmente sob um ataque militar da Rússia, cujas tropas já estão a combater na capital, Kiev.



Também o governo da República Chega aprovou este sábado o envio de armas e munições no valor de 8,57 milhões de dólares para ajudar a Ucrânia a defender-se dos ataques russos.



O Ministério da Defesa checo informou que o material vai ser entregue num local escolhido pela Ucrânia. "A nossa ajuda não acabou", escreveu o misnistério no Twitter.