Zelensky pede coragem à Alemanha e à Hungria para expulsar Rússia do SWIFT

O Presidente ucraniano apelou este sábado à Alemanha e à Hungria para terem "coragem" de aprovarem a exclusão da Rússia do sistema interbancário SWIFT, medida analisada pela UE em reação à invasão russa da Ucrânia.

Berlim e Budapeste estão, no entanto, reticentes em relação a este passo.





"Quase todos os países da UE se pronunciaram já pela exclusão da Rússia do SWIFT", afirmou Zelensky numa mensagem de vídeo.

"Espero que a Alemanha e a Hungria encontrem coragem para apoiar esta decisão", sublinhou.



A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo menos 198 mortes, incluindo civis, e mais de 1.100 feridos, em território ucraniano, segundo Kiev.



A ONU deu conta de 120.000 deslocados desde o primeiro dia de combates.



O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de o país se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.



O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), UE e Conselho de Segurança da ONU, tendo sido aprovadas sanções em massa contra a Rússia.