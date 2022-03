Dor no joelho obriga a cancelar viagem do Papa Francisco a Florença

Uma dor aguda na articulação do joelho direito (gonialgia) levou esta sexta-feira o Vaticano a cancelar a visita do Papa Francisco à cidade de Florença, Itália, prevista para este domingo.





O médico pessoal do líder da Igreja prescreveu-lhe "um período de maior repouso para a perna" que, além de não permitir a viagem a Florença, o impede de presidir à celebração da Missa da Quarta-feira de Cinzas (no dia 2 de março), que marca o início da Quaresma e que, este ano, retoma a procissão penitencial.

O Papa Francisco, que já completou 85 anos, cancelou, no ano passado, alguns compromissos devido a crises ligadas à dor ciática e, mais recentemente, por causa da inflamação do ligamento do joelho direito.Há precisamente um mês, a 26 de janeiro, não se deslocou para junto dos peregrinos, após a audiência geral no Vaticano, como é habitual, já por causa deste problema. "É uma coisa passageira, dizem que só acontece aos velhos, não sei porque me aconteceu a mim", disse, com humor.O médico aconselhou "muito repouso" ao Papa, até porque Francisco tem agendada a primeira viagem internacional deste ano para dentro de pouco mais de um mês. Nos dias 2 e 3 de abril visita Malta, com passagens por La Valeta, Rabat, Floriana e Ilha de Gozo. A agenda inclui celebrações e um encontro com migrantes.