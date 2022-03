Quem é Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano que veste o camuflado e defende o país com armas?

Zelensky foi eleito presidente da Ucrânia em 2019 e tornou-se no primeiro Presidente judeu do país.

Volodymyr Zelensky, o homem de 44 anos, que comanda um país que está a ser invadido por tropas russas.

Zelensky foi eleito presidente da Ucrânia em 2019 e tornou-se no primeiro Presidente judeu do país. Zelensky era conhecido pelos ucranianos por ter representado o papel de Presidente na comédia da televisão ‘Servidor do Povo’. A personagem de Volodymyr Zelensky criticava a corrupção na Ucrânia e gritava, de forma premonitória, "vêm aí os russos!".



O sucesso como ator começou na década de 1990, altura em que criou o Kvartal 95. Antes de o grupo dar origem à série de TV que o tornou famoso e lhe abriu as portas do poder, um dos números irreverentes de Zelensky foi um em que tocava piano com o pénis durante cinco minutos.



A candidatura de Volodymyr Zelensky à presidência da Ucrânia foi marcada por um discurso anticorrupção. Ainda antes Zelenski apoiou o movimento Euromaidan e o exército ucraniano durante a guerra com os rebeldes pró-Rússia no Leste do país.



Com uma guerra a atingir o seu país, Zelensky não sai do campo de batalha e já fez vários apelos a toda a população ucraniana que para que defendam o país da invasão russa.