28 mortos e 9 851 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 28 mortos e 9 851 infetados por Covid-19.De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela Direção Geral de Saúde este sábado, há 1 378 Portugal registou nas últimas 24 horas mais 28 mortos e 9 851 infetados por Covid-19. De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela Direção Geral de Saúde este sábado, há 1 378 pessoas internadas em enfermarias, menos 123 que esta sexta-feira, e 101 em unidades de cuidados intensivos, mais 3 do que ontem.



Foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se registaram o maior número de novos casos de Covid-19, 3 398, seguindo-se a região Centro, com 2 177, e depois o Norte com 1 881 novas infeções. O Algarve e o Alentejo registaram 643 e 624 novos casos, respetivamente. O arquipélago dos Açores registou mais 694 novos casos e na Madeira há mais 434 pessoas infetadas.