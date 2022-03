Jornalista foge a pé da guerra na Ucrânia com destino à Polónia

Manny Marotta, um jornalista freelancer que nasceu nos EUA, andou vinte horas a pé desde a cidade de Lviv, na Ucrânia, até à fronteira da Polónia.

Marotta encontrava-se em Lviv no momento em que o exército russo avançou sobre o território ucraniano, na madrugada de quinta-feira.

Depois dos rumores de um bombardeamento, o jornalista, em conjunto com milhares de refugiados, decidiu partir em direção à Polónia, na procura da segurança que já não existia em território ucraniano.

Foi através do Twitter que o jornalista contou ao mundo aquela que descreve como a "pior e mais longa noite" da sua vida.



Este caminhou ao lado de mulheres, homens e crianças, caracterizando o cenário como uma "tragédia humanitária".

Marotta usa agora a o twitter como um diário de bordo, onde escreve e publica fotos sobre o conflito ucraniano.





Can’t get a ticket. Next train out of Lviv is Monday, 2/28.



No busses either.



Uber is not operating, nor Lyft, nor Blablacar. I need to walk to Poland.