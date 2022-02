"Posso rebocar-vos de volta para a Rússia?": Ucraniano provoca soldados russos após ficarem sem combustível

Um homem ucraniano filmou-se a si mesmo a oferecer-se para rebocar um tanque russo de volta à Rússia, depois de ver o veículo militar parado no meio de uma estrada.

Ao ser informado de que o combustível acabou, o motorista pergunta aos soldados: "Posso rebocar-vos de volta para a Rússia?". A provocação roubou gargalhadas aos militares russos.



O vídeo mostra ainda outro tanque estacionado mais à frente.



Este não é o único relato de tanques de Moscovo que ficam sem combustível. Uma conta militar ucraniana no Facebook afirmou esta sexta-feira que as tropas russas paradas perto de Konotop, nordeste de Kiev, tiveram "um problema com combustível", alegando que alguns soldados andavam pela cidade com botijas de gás "a tentar comprar combustível" e outros "exigiam comida à população local"





A priceless exchange of a brave Ukrainian citizen with Russian army stuck out of fuel. ENGLISH SUBTITLES.



[Thanks to my Ukrainian friend for transcription and translation] pic.twitter.com/Rar3WRXEwD