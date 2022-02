Zelensky convida cidadãos estrangeiros a lutarem ao lado de ucranianos

Estrangeiros que desejem voluntariar-se podem entrar em contacto com o conselheiro de Defesa das embaixadas ucranianas.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou este domingo aos cidadãos de países estrangeiros amigos da Ucrânia para se juntarem à luta contra a agressão russa, integrando uma espécie de nova Legião Estrangeira.





Através de uma mensagem de vídeo, Zelensky assinala que todos aqueles que queiram juntar-se "à defesa da segurança na Europa e no mundo" podem ir para a Ucrânia e lutar "lado a lado com os ucranianos contra os invasores do século XXI".