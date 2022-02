Federação Internacional de Judo suspende título honorário de Putin

Numa entrevista em 2001, Putin disse ter sido um mestre do desporto e que encarava o judo como uma filosofia.

A Federação Internacional de Judo (FIJ) suspendeu este domingo o estatuto de presidente honorário e embaixador do organismo do líder russo, Vladimir Putin, devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.

"Tendo em conta o conflito em curso na Ucrânia, a Federação Internacional de Judo anuncia a suspensão do estatuto de Vladimir Putin como Presidente Honorário e Embaixador da Federação", anunciou a FIJ numa curta declaração citada pela agência francesa AFP.

Com sede em Paris, a FIJ é presidida pelo austríaco Marius Vizer, que entregou a Putin o oitavo "dan", um dos graus mais elevados do judo, em 2012.

Na altura, Vizer justificou a distinção afirmando que Putin era "uma das personalidades que garantem os valores do judo no mundo".

Vladimir Putin, 69 anos, praticou judo desde muito cedo e alcançou o cinturão preto aos 18 anos, tendo sido campeão regional na cidade natal, São Petersburgo.

Numa entrevista em 2001, disse ter sido um mestre do desporto e que encarava o judo como uma filosofia.

Autor de um livro sobre judo, Putin admitiu, em 2014, que gostaria de ter sido atleta olímpico desta modalidade.

A Rússia invadiu novamente a Ucrânia na quinta-feira, depois de ter anexado a península ucraniana da Crimeia em 2014.

No quarto dia de combates, as forças ucranianas continuam a resistir apesar da diferença das forças armadas dos dois países vizinhos.

A invasão foi condenada pela generalidade da comunidade internacional e levou vários países e a União Europeia (UE) a impor sanções económicas a interesses e personalidades russas, incluindo a Putin e ao seu chefe da diplomacia, Sergei Lavrov.

A invasão suscitou também numerosas repercussões no mundo do desporto profissional, com competições a serem transferidas, jogos contra a Rússia a serem recusados por equipas nacionais, atletas russos a serem declarados 'persona non grata' e patrocinadores a serem postos em causa.