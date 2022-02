Rússia envia para a Ucrânia o mais letal dos lança-foguetes. Saiba o que é e como funciona o ‘Sol abrasador’

Uma das armas terrestres mais letais do exército russo – o lançador múltiplo de foguetes termobáricos ‘Solntsepek’ – estará a ser deslocado para território ucraniano.

De acordo com o relato de agências internacionais, esta arma ("sol abrasador", numa tradução livre) terá sido vista em tanques T-72, os que a Rússia tem usado para a invasão da Ucrânia.



Munido de 24 tambores para munições de 220 mm, o TOS-1A foi utilizado pela primeira vez na guerra do Afeganistão e pode disparar foguetes simples ou aos pares.As armas termobáricas, também conhecidas como bombas de vácuo, funcionam sugando oxigénio do ar circundante para criar uma explosão a alta temperatura com uma poderosa onda de explosão, capaz de vaporizar corpos humanos e esmagar órgãos internos. É uma arma poderosa usada por unidades de defesa contra armas químicas, biológicas e nucleares.Veja o que é e como funciona o TOS-1A