Kiev regista mais de 350 civis mortos na invasão russa

Autoridades ucranianas informaram ainda que se registaram pelo menos 1.684 feridos, entre os quais 116 crianças.

O Ministério do Interior da Ucrânia disse no domingo que 352 civis ucranianos foram mortos durante a invasão russa, incluindo 14 crianças.

As autoridades ucranianas informaram ainda que se registaram pelo menos 1.684 feridos, entre os quais 116 crianças.

No comunicado do Ministério não foi indicado o número de baixas entre as forças armadas da Ucrânia.