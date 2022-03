"A Ucrânia está a defender não só o território, mas toda a Europa", referiu a embaixadora da Ucrânia

Novas sanções especiais à Rússia e pedido de apoio ao Governo na decisão da Ucrânia de se juntar à UE foram os pontos destacados.

A embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets, reuniu esta quarta-feira com o primeiro-ministro, António Costa, onde discutiram a crise na Ucrânia. Na reunião foi discutida a possibilidade de introduzir sanções especiais à Rússia e pediu apoio ao Governo na decisão do país de se juntar à União Europeia.

De acordo com Inna Ohnivets, "o processo é longo, mas o povo ucraniano está a lutar pelos valores europeus". "A Ucrânia está a defender o território e toda a Europa", acrescentou, salientando que o país precisa de um sinal forte de apoio para não desmotivar.



A embaixadora referiu, ainda, que foi discutida a possibilidade de novas sanções especiais a cidadãos russos com nacionalidade portuguesa que continuem a ter relações estreitas com o governo russo, dando o exemplo do caso de Roman Abramovich, que se naturalizou em 2021 ao abrigo da Lei da Nacionalidade como judeu sefardita.