Tropas russas rendem-se e sabotam os próprios veículos para evitar combates na Ucrânia

Vários soldados russos estão a chorar de 'desespero' e a destruir os próprios veículos militares na tentativa de evitar combates e bombardeamentos na Ucrânia, contrariando as ordens de comando russo que pretende continuar com o conflito militar.

A notícia é avançada pelo New York Times, que cita um funcionário do Pentágono que adiantou haver um grande número de tropas russas que são jovens, mal treinados e sem preparação para lidar com uma guerra.

Para dificultar os ataques previstos pela Rússia às várias cidades ucranianas, os soldados abriram buracos aos próprios veículos de combate.

Uma empresa de inteligência britânica, a ShadowBreak Intl, divulgou nas redes sociais 24 horas de gravações de áudio onde se ouvem militares a chorar durante os combates que se sucederam às portas da cidade ucraniana de Kharkiv. Além disso, ouviram-se relatos sobre a escassez de recursos, como alimentos e combustível, que estão a deixar as tropas russas sem saída e a recusarem obedecer às ordens de comando para bombardear cidades ucranianas.

Estas comunicações "exibem uma perturbadora falta de coordenação entre as unidades, às vezes até atirando uma contra as outras", lê-se na publicação da empresa no Twitter.

We also heard them cry during a fight near Kharkhiv, as heard in this recording. But also had fuel issues, trouble coordinating because lack of maps, ... While also requesting air support or talking about Iskander strikes. https://t.co/ouOWie1t1G