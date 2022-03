CMTV doa 5% da receita de março para a Ucrânia

Isabel Rodrigues, diretora-geral de Marketing e Desenvolvimento Digital do grupo Cofina, explica todos os pormenores da iniciativa.

A CMTV vai doar 5% das suas receitas de publicidade líquida do mês de março para apoiar o povo ucraniano. Isabel Rodrigues, diretora-geral de Marketing e Desenvolvimento Digital do grupo Cofina, explicou esta quarta-feira que a verba reverterá a favor de uma instituição a operar no terreno, que ainda não está definida.





Lembrando que “é na antena daque bate o coração dos portugueses”, a responsável salientou a vontade do canal e do grupo Cofina de se juntar aos esforços dos inúmeros cidadãos, portugueses ou de outras nacionalidades, que nos últimos dias se têm empenhado em angariar meios para fazer face ao drama humanitário que se vive na Ucrânia e junto das suas fronteiras, por conta da invasão das tropas russas.

“Temos dado dimensão nacional às imensas manifestações individuais e locais de solidariedade e que ganham a dimensão nacional que merecem. E mesmo habituados à generosidade e capacidade de mobilização dos portugueses e dos nossos espectadores, foi e é muito inspirador assistir à coragem, resiliência e iniciativa do povo ucraniano”, afirmou Isabel Rodrigues.



“Os melhores inspiram-nos e, portanto, a CMTV junta-se a esta enorme onda de solidariedade e vai doar 5% da receita de publicidade líquida do mês de março a uma instituição em processo de definição”, disse.



“Cumprimos assim a nossa missão de informar, mas também de inspirar e proteger. Que outros se sintam também inspirados e que possamos fazer a diferença na reconstrução da vida de uma pessoa, de uma família, de uma nação”, rematou. Em breve, serão anunciados mais detalhes sobre esta ação.