Casal encontrado morto numa vivenda em Cascais

Polícia Judiciária já está a investigar o caso.

Duas pessoas foram encontradas mortas na noite desta quarta-feira, segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro de Lisboa (CDOS).De acordo com o Cascais 24h, as vítimas, um homem e uma mulher, foram encontradas já sem vida pela GNR e pelos Bombeiros de Alcabideche, que foram chamados ao local para uma abertura de porta com socorro.O alerta foi dado às 20h12.A Polícia Judiciária já está a investigar o caso.