Guerra na Ucrânia afeta preços dos alimentos. Veja aqui

Invasão russa terá forte impacto nos custos dos cereais em vários países, entre eles Portugal.

A guerra na Ucrânia, um dos principais produtores de cereais da Europa, terá um forte impacto no preço de vários alimentos. Vários países, incluindo Portugal, dependem do fornecimento de trigo, milho e óleo vegetal produzidos na Ucrânia e também na Rússia.Segundo o Departamento de Economia Agrícola e de Consumo da Universidade de Illinois, nos EUA, os dois países são responsáveis por cerca de 29% de todas as exportações de trigo.Conheça a evolução dos segundo os dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura: