Homem apanhado com 200 mil euros em heroína na A3

A Polícia Judiciária deteve um dos principais abastecedores de droga dos bairros sociais do Grande Porto.

O homem, de 46 anos e que se identificou como escriturário, foi intercetado na A3, quando vinha de Espanha com um carregamento na carrinha. Numa ação conjunta com a GNR, os inspetores da PJ apanharam o suspeito com 145 mil doses de heroína, que nas ruas poderia valer mais de 200 mil euros.



Segundo o CM apurou esta foi a a maior apreensão do género este ano. A investigação prossegue agora com a PJ a tentar identificar os outros elementos da rede criminosa, que opera nos bairros do Porto conotados com o tráfico.