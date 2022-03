Detido jovem suspeito de matar homem à facada após discussão em Torres Vedras

Pedro Silva, de 32 anos, morreu nas Urgências do Hospital de Torres Vedras. Vítima foi encontrada ferida, caída numa rua da cidade.

A Polícia Judiciária procedeu à identificação, localização e detenção fora de flagrante delito de um homem, português, com 22 anos de idade, por existirem fortes indícios da prática de um crime de homicídio em concurso com um crime de detenção e uso de arma proibida, sendo vítima um homem, também português, com 32 anos de idade.



