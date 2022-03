Aeroporto de Tel Aviv despede funcionário que agitou na pista bandeira da Ucrânia à chegada de avião russo

Empregado de origem ucraniana realizou protesto inédito contra a ofensiva das tropas da Rússia em território ucraniano.

Um funcionário do aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, foi despedido depois de exibir uma bandeira ucraniana à chegada de um avião àquela cidade de Israel, proveniente de Moscovo.De acordo com a imprensa israelita, o empregado, de origem ucraniana, manifestou-se desta forma contra a invasão russa contra Kiev tendo escolhido a chegada de um Airbus A321 da companhia Aeroflot.Israel, recorde-se, não fechou o seu espaço aéreo às companhias russas, ao contrário da generalidade dos países europeus sendo, por isso, possível a ligação de Moscovo ao Estado judaico. As limitações ao tráfego aéreo levam agora a que a ligação Moscovo/Tel Aviv seja realizada em cinco horas e meia contra as habituais quase quatro horas de viagem entre as duas cidades.