Diretor russo começa concerto com hino da Ucrânia em protesto contra a guerra. Veja o momento

Diretor da Orquestra Sinfónica da Galiza decidiu homenagear os ucranianos após invasão russa.

La @OSGgalicia y su director titular Dima Slobodeniouk @DeltaSierra_1 han abierto su concierto de Cuenca interpretando el himno de Ucrania en un gesto simbólico por la paz con más de 100 músicos sobre el escenario. pic.twitter.com/H2Jbh8ACrk — MBH Comunicación (@MbhComunicacion) March 4, 2022

O diretor russo, Dima Slobodeniouk, começou um concerto em Cuenca, Espanha, com o hino ucraniano, em protesto contra a ofensiva russa na Ucrânia.No programa do espetáculo, estava previsto iniciar com a composição Lugares como Memória, de Fernando Buide, mas o diretor da Orquestra Sinfónica da Galiza decidiu homenagear os cidadãos ucranianos devido à guerra dos últimos dias, segundo o El País.A invasão da Ucrânia afetou bastante os músicos da orquestra. "O nosso programa desta semana, que inclui músicas de compositores espanhóis, finlandeses e russos, deve servir para mostar que pessoas de diferentes nacionalidades podem e devem conviver sem se humilharem".A agência de comunicação espanhola MBH Comunicación partilhou no Twitter o gesto simbólico interpretado por mais de 100 músicos.