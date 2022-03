Empresário passa bens para mulher e mata-a antes de se suicidar em Cascais

Paulo Costa, o empresário brasileiro do ramo automóvel, de 55 anos, que terá morto a tiro a mulher, Silvana Moraes, de 41, suicidando-se na moradia do casal em Murches, Cascais, devia mais de 300 mil euros a pessoas e empresas. O advogado do casal adiantou esta sexta-feira aoque o homicida estava insolvente, tendo passado todos os bens que tinha para o nome da mulher, fugindo a eventuais penhoras.Conheça toda a história no Correio da Manhã.