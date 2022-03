Grávida com filho menor foge desesperada de Kiev

Uma menina ucraniana festejou o sétimo aniversário no campo de refugiados de Siret, na Roménia.

Maria chegou à Roménia grávida, com outra criança de seis anos na mão, um cão uma mochila nas costas. Até 24 de fevereiro, sabia que o seu bebé iria nascer, dentro de dois meses, em Kiev. A guerra rebentou e o pai das duas crianças foi defender o seu país. Durante três dias e três noites, Maria percorreu a estrada da incerteza, da revolta e do desespero.Conheça toda a história no Correio da Manhã