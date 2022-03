Caça aos russos com lista de 500 nomes para apreensão de bens a políticos e oligarcas

Autoridades portuguesas já estão a investigar se essas pessoas e entidades russas têm património em Portugal.

A lista de sanções à Rússia que Portugal recebeu da União Europeia (UE) abrange cerca de 500 nomes de pessoas singulares e entidades russas. Desse universo total, mais de 380 dizem respeito a políticos, oligarcas e homens de negócios. As autoridades portuguesas já estão a investigar se essas pessoas e entidades russas têm património em Portugal, a fim de proceder à sua apreensão, no âmbito da decisão imposta pela UE.