Jovem em estado crítico após agressões à porta de discoteca em Famalicão

Um jovem de 21 anos ficou ferido com gravidade durante agressões à porta de uma discoteca na freguesia de Vale São Cosme, em Famalicão.

A vítima envolveu-se em confrontos com o próprio grupo de amigos, caindo pelas escadas já no exterior do espaço de diversão noturna. O jovem viria a bater com a cabeça numa parede.

Terá sido o próprio espaço a dar o alerta para o INEM e para a GNR pelas 5h20, segundo fontes ligadas à discoteca.No local esteve a GNR mas o caso já transitou para a Polícia Judiciária.