17 mortos e 10 066 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou 17 mortes e 10 066 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado este domingo pela Direção Geral de Saúde, há mais 19 pessoas internadas em enfermarias (1 208) e menos três em Unidades de Cuidados Intensivos (82).Foi em Lisboa e Vale do Tejo que se registou o maior número de novos casos, 4 117, seguindo-se a região Centro, com 1 997, e depois o Norte, com 1 613. No Alentejo há 585 novas infeções e 840 no Algarve. Na Madeira, 551 pessoas testaram positivo à Covid-19 nas últimas 24 horas e nos Açores há mais 363 novos casos.Neste momento, Portugal regista 478 148 casos ativos de Covid-19.Desde o início da pandemia, 2 832 853 pessoas recuperaram da infeção e 21 199 morreram vítimas de Covid-19.