"O PCP não apoia a guerra": Jerónimo de Sousa diz que partido não tem nada a ver com a Rússia e com Putin

Dirigente comunista defendeu que o PCP "está do lado da paz e não da guerra".

O presidente do partido comunista, Jerónimo de Sousa, afirmou este domingo que o PCP não tem nada a ver com a Rússia e com o seu presidente, Vladimir Putin, condenando a guerra na Ucrânia.

Durante o comício do partido, o dirigente comunista defendeu que o PCP "está do lado da paz e não da guerra" e classificou as acusações de que o partido tem sido alvo como "uma vergonhosa calúnia". "A opção de classe do PCP é oposta às das forças russas que governam a Rússia", rematou.